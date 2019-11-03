نيللي كريم ويسرا وهنيدي يخوضون السباق الرمضاني بمسلسلات مؤجلة

بدأت مجموعة من نجوم الفن، مبكرًا، التحضير لدراما رمضان 2020، بعد رفضهم المشاركة في مسلسلات خارج "الماراثون".يعود إلى السباق، ثلاثة من أهم نجوم الصف الاول الذين تغيبوا عن دراما رمضان العام الماضى لضيق الوقت ولاسباب انتاجية، أولهم نيللى كريم التى تستئانف تصوير "النصابين" بعد ان اعلنت شركة العدل جروب عن اعتزامها تقديم العمل فى رمضان 2020، كانت النجمة صورت 3 ايام منه العام الماضى لكنه توقف وتم تأجيله، ومن المقرر تغيير اسمه ليصبح "الفرصة الاخيرة " وجارى بناء ديكورات لاستئناف تصويره خلال الايام القليلة المقبلة، وتدور احداثه فى اطار اجتماعى اكشن حول زوجين يرتكبا جرائم نصب.

وتعود الفنانة يسرا إلى السباق بمسلسل "بيت العيلة "الذى تم تأجيله من الموسم الماضى بسبب ضيق الوقت وتأخر الحصول على تصاريح التصوير من هيئة الرقابة على المصنفات الفنية.بدأت يسرا التحضير للعمل فور الانتهاء من تصوير فيلم "صاحب المقام".ويقدم الفنان محمد هنيدى الجزء الثانى من "أرض النفاق" الذى قدم الجزء الاول منه العام قبل الماضى،من المقرر بدء التحضير فور الانتهاء من عرض مسرحيته "3 ايام فى الساحل" خلال موسم الرياض..

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