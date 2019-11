شكرا لقرائتكم خبر عن HBO تكشف عن أول صورة من مسلسل الجريمة الجديد Perry Mason والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة HBO عن أول صورة من مسلسلها الجديد Perry Mason، الذى من المقرر أن يبدأ طرحه خلال العام المقبل، وسيتكون من 5 حلقات فقط إلى الآن، حسبما نشر موقع "tvseriesfinale".

مسلسل Perry Mason من بطولة ماثيو ريس، جون ليثجو، تاتيانا ماسلاني، كريس شالك، جولييت ريلانس، شيا ويجام، نيت كورددري، فيرونيكا فالكون، أندرو هاوارد، جيفرسون مايس، روبرت باتريك، ستيفن روت جايل رانكين، ليلي تايلور.

ويدور مسلسل Perry Mason في عام 1932، حيث ستركز السلسلة على قصة أصل محامي الدفاع المشهور بيري ميسون، بناءً على شخصيات من روايات إيرل ستانلي جاردنر، الاختيار المباشر للتحقق من أنه محقق خاص منخفض الإيجار، ميسون مسكون بتجاربه في زمن الحرب في فرنسا ويعاني من آثار الزواج المكسور، والذى يعيش بـ لوس إنجلوس التي تزدهر في حين أن بقية البلاد تكافح من خلال الكساد العظيم، ولكن بسبب خطف خاطئ يؤدي ذلك إلى ميسون إلى فضح مدينة مكسورة لأنه يكشف عن حقيقة الجريمة.

كما بدأت شبكة HBO التحضير لسلسلة جديدة مشتقة من مسلسل GOT والتي ستطرح تحت اسم " House of the Dragon"، وأعلن ذلك كايسى بلويز رئيس شبكة HBO بالأمس، كما نشرت بوستر مبدئى عن العمل الجديد.

Advertisements

السلسلة الجديدة ستكون من تأليف جورج آر. مارتن وريان كوندال ، وستتكون من 10 حلقات، تدور في الأيام الأولى من ويستروس ويركز على هاوس تاريجارين، وسيستند مسلسل "House of the Dragon" إلى كتاب "Fire & Blood" الخاص بمارتن، والذى يدور قبل 300 عام من أحداث "Game of Thrones"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "thewrap".



Perry Mason