شكرا لقرائتكم خبر عن "عائلة آدامز".. رحلة البحث عن السلام لأسرة الأشباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتناول فيلم الرسوم المتحركة The Addams Family عائلة آدامز، المستوحى من أجواء "هالوين" ومن إنتاج "يونايتد آرتستس"، هروب عائلة الأشباح بعد أن كشف أمرهم في المدينة التي يعيشون فيها منذ سنوات طويلة ورفض سكانها بقاءهم فيها نظراً لطبيعتهم الشنيعة.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة الرؤية الإماراتى، تقرر العائلة الانتقال إلى نيوجرسي نظراً للأمان الموجود فيها، وبعد وصولهم يبدأ آدامز تحضير طفله بوغسلي لطقس "مزوركا" وهو فرض لا بد أن يخوضه كل أفراد العائلة، فيما يتم تسجيل ابنتهم تيوزداي في المدرسة، لرغبتها في العيش مع البشر وتجربة طريقة حياتهم.

في جانب آخر، تظهر سيدة من نيوجرسي تدعى مارغوكس نيدلر تعمل مذيعة في إحدى الفضائيات، وتهدف عبر برنامجها إلى بناء مجتمع مثالي يسمى "الاستيعاب"، وتكتشف بالصدفة في المدينة عائلة آدامز وتتجسس عليهم وتحاول أن تغيرهم كي يكونوا مثل البشر لكنهم يرفضون التغيير.

تلتقي ابنة آدامز وينزداي بابنة المذيعة وتدعى باركر وهي طالبة مهملة جبانة تدافع عنها وينزداي أمام المدرّسة الشريرة بيثاني، وتصبح صديقتها المفضلة إضافة إلى التوأم ليلي وكايلا.

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تبدأ وينزداي بالتغير بعد أن أثرت فيها باركر وطلبت منها أن تغير في «ستايلها»، فتقوم وينزداي بتغيير مظهرها وارتداء ملابس ملونة ووضع إكسسورات، ما يثير غضب والدتها التي تعاقبها وتحبسها في غرفتها، تقرر وينزداي الهرب من المنزل لتعيش مع صديقتها باركر.

في منزل باركر تكتشف وينزداي غرفة سرية تحت المنزل مليئة بشاشات المراقبة والتي يتضح أن والدة باركر، أقامتها للتجسس على سكان المدينة، وتحديداً منزل أدامز، كما أنها عمدت إلى تشويه سمعتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدى سكان المدينة. تكتشف مارغوكس وجود وينزداي وباركر في غرفتها السرية وتقوم بحبسهما في العليا كي لا تفضحا أمرها. ثم تصطحب معها سكان المدينة والشرطة للهجوم على عائلة آدامز وحبسهم إضافة إلى استدعائها سكان المدينة التي سكنتها العائلة قبل القدوم إلى نيوجرسي، وهم مجموعة من العصابات التي تقوم بتحطيم القصر. حتى يتدخل شقيق آدامز بوشي

ويرمي قنبلة على الحشود في الخارج، ثم تلحق ونيزداي وباركر بالسكان للدخول إلى القصر ومساعدة أسرتها.

تتمكن عائلة آدامز من الفرار من القصر ويفضحون أمر مارغوكس بعدما أخبرتهم ابنتهم وينزداي بموضوع كاميرات التجسس على السكان، يتعاطف السكان مع عائلة آدامز ويدركون أنهم ليسوا وحوشاً كما وصفتهم مارغوكس ويساعدونهم في إعادة ترميم القصر، فيما تطرد مارغوكس من القناة الفضائية التي تعمل بها وتعمل في مكتب للعقارات لبيع المنازل لعائلة آدامز.

يذكر أن الفيلم من إخراج جريج تيرنان، تأليف مات ليبرمان، بطولة : كلوي جريس موريتز، تشارليز ثيرون، فين وولفارد.