شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تحتفل بتكريمها على حسابها بموقع "فيس بوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة سمية الخشاب صورة من تكريمها بمهرجان القفطان المغربى فى برشلونة، وذلك من خلال حسابها على موقع فيس بوك، ونالت الصورة إعجاب جمهور سمية الخشاب ممن تغزلوا فى جمالها وباركوا لها على التكريم.



سمية الخشاب تحتفل بتكريمها في برشلونة

إدارة المهرجان الدولي القفطان المغربي بمدينة برشلونة الاسبانية، في دورته الأولى، كرمت النجمة المصرية سمية الخشاب حيث وقع الاختيار على مصر لتكون ضيف شرف الدورة، وتم تكريم الفنانة المغربية فايزة يحياوي أيضًا.

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كان الفنان أحمد سعد كشف عن تطورات جديدة في قضية الشيك بدون رصيد الذي تسبب في صدور حكم على طليقته الفنانة سمية الخشاب بالحبس ثلاث سنوات، حيث كتبت سمية شيكا له بمبلغ مليون جنيه لتسوية الحسابات المادية بينهما في فترة زواجهما.

وأكد أحمد سعد عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام": "برغم كل ما أثير حول الأزمة الحالية للفنانة سمية الخشاب والتي حدثت عن طريق خطأ إجرائي ودون علمي وأنا الآن خارج مصر أوضح وفقط للحق ومهما كانت الخلافات أنه بالفعل تمت التسوية بنفوس راضية".

وأضاف سعد: "تفاجأت بالأخبار من خلال الإعلام وتم فورا تصحيح المسار متعاليا عن اي إساءة أو ترويج لأكاذيب عارية تمامًا من الصحة ولكن للأسف دأب على ترويجها إعلام الفلس والإثارة، فقد عاهدت الله على عدم الإساءة أو الافتراء مهما كانت الظروف، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".