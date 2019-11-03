شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. إليسا تتألق بالأحمر فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت النجمة اللبنانية اليسا، حفلا غنائيا على مسرح "أوليمبيا" فى باريس، والتى شهدت حضورا جماهيريا كبيرا من مختلف الدول العربية، وظهرت على مسرح الحفل مثل آلهة يونانية مرتدية فستان طويل أحمر اللون.

وقدمت خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى، بالإضافة إلى اغانى البومها الأخير، وهى، "إلى كل اللى بيحبونى"، "كرهنى"، "مفيش أسباب"، "نفسى أقوله"، "أنا وحيدة"، "لسه فيها كلام"، "حكايات"، "بين قلبى وقلبك"، "مريضة اهتمام"، "ارتاح وعيش"، "انت معى"، "بينا نعشق"، "كتيرة عليه"، "عينيا دى"، "عا المخفى"، "وحشتونى".

إليسا قدمت مؤخرًا أغنية "قبل أى حد" فى إعلان إحدى شركات الاتصالات الكبرى فى مصر، والأغنية من كلمات تامر حبيب وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع ومكس وديجيتال ماسترعلى فتح الله وإنتاج شركة سينرجى، وتحقق الأغنية ردود أفعال كبيرة منذ طرحها على موقع فيس بوك ويوتيوب.

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يذكر أن آخر أعمال إليسا كان طرحها لفيديو كليب أغنية "كرهني" وهي إحدى أغنيات ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني"، وهي أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجي جمال.











