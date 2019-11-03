كيف هنأت جيجى حديد صديقتها كيندال جينر بمناسبة عيد ميلادها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد على تهنئة صديقتها كيندال جينر بعيد ميلادها الذي يتزامن مع اليوم، وذلك من خلال صورة جمعتهما معًا.

جيجي حديد علقت علي الصورة أيضًا بكتابة رسالة إلى كيندال قالت فيها: "أتمني لكي أسعد عيد ميلاد تنعمى به"، وأضافت:

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