شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يطرح ألبومه "عامل ضجة" فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح اليوم المطرب هشام عباس ألبومه الجديد فى الأسواق وعلى اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية ويحمل اسم "عامل ضجة" الذى يقدم من خلاله مجموعة متنوعة من الأغنيات بها العديد من المفاجآت.

الألبوم يضم 11 أغنية هي: "عامل ضجة" كلمات أسامة محرز وألحان محمد النادى وتوزيع موسيقى توما و"خليك هنا" كلمات محمد جمعة وألحان محمد النادى وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم و"شارى بالغالى" كلمات حسن عطية وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى توما و"الفترة اللي فاتت" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع و"اهربي" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع و"حذرتك" كلمات وألحان عزيز الشافع وتوزيع موسيقى توما و"أغلى من العين" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيي وتوزيع موسيقى توما و"بيسلم عليك" كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم و"أنا تاعب قلبي" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب و"السكة خضرا" كلمات وائل الغريانى وهشام عباس وألحان مدين وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب و"حاجات" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع.