شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الهجوم على أسما شريف منير.. اعرف تعليق والدها بعد وصفها للشعراوى بالمتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات القليلة الماضية، هجوماً نارياً من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ضد الإعلامية اسما شريف منير، بعد هجومها على الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.

وعلق الفنان شريف منير على هجوم مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى على ابنته اسما بعد تصريحاتها عن الشيخ الراحل محمد متولى الشعراوى قائلا، "تفتكروا لو فضيلة الإمام .. محمد متولي الشعراوي على قيد الحياه .. وقرأ دفاع الناس عنه وعن الدين الإسلامي بالتعليقات دي .. كان هيبقى رأيه إيه".

وتابع: أنا آسف على الألفاظ النابية إللي أكيد يعاقب عليها القانون من قبل مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، وبتهيألى مش محتاج أعمل محضر في مباحث الإنترنت عن الأشخاص المحترمين إللي علّقوا .. أكيد عندهم علم ".





وأضاف: ده جزء بسيط من مجمل التعليقات المؤذية ليا ولبنتي ولكل إللي عيلتى، ويا ريت كل أب و كل بنت يحطّوا نفسهم مكانى، أما محمد ناصر اللى طلع في قناة مكملين وقال .. إني ماكنتش معترف إن أسما بنتي .. ولسه معترف بيها قريب بعد مشاكل بيني و بين والدتها الله يرحمها، إنتوا متخيلين الافتراء و الخوض في الأعراض وصل لفين".

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واختتم تعليقه، محمد ناصر وكل إللى علقوا بالأذى ده أنا اشتكيتكم لربنا وهتشوفوا النتيجة قريب جداً .. ده إحساسي إللي أنا مصدقه واسف للإطالة".

وبدأت القصة حين نشرت أسما شريف منير منشورا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة "صباح الخير عايزة اخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير معنديش ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوى يا خالطين الدين بالسياسة، نفسي أسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟".

ورد أحد متابعيها من الأصدقاء على منشورها موجهاً إليها نصيحة بمشاهدة فيديوهات دروس الشيخ الشعراوي للاستفادة من علمه، وهو ما ردت عليه الإعلامية قائلة "طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدى الله يرحمه، ومكنتش فاهمة كل حاجة، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلاً ما عرفتش استوعبه، حقيقي استغربت، هدور لك على الفيديوهات الى خلتنى أبطل أشوفوا".

يذكر أن أسما، تشارك والدها شريف منير، في تقديم برنامج "أنا وبنتي"، الذي يناقش في كل حلقة أحد الموضوعات التي تتناول الفرق بين الأجيال، من خلال مجموعة من الضيوف المختلفة.