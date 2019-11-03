شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بدء تحضيرات وجلسات عمل صناع مسلسل أمير كرارة "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة سينرجى فى تحضيرات مسلسل النجم أمير كرارة الذى يحمل عنوان "الاختيار"، للمنافسة به فى السباق الرمضانى المقبل، وننشر صورة مجمعة بين صناع العمل والتى جمعت حسام شوقى مدير عام سينرجى والمخرج بيتر ميمي ومؤلف العمل باهر دويدار، والمنتج الفنى فتحى إسماعيل، ومن المقرر إعلان موعد التصوير خلال الفترة المقبلة.

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وفى نفس السياق يعقد فريق العمل بقيادة حسام شوقى، جلسات عمل مكثفة، للاستقرار على التفاصيل النهائية للمسلسل، واختيار مواقع التصوير الحية، فضلا عن اختيار الممثلين المشاركين والبدء فى التعاقد معهم.

آخر أعمال النجم أمير كرارة فى السينما فيلم "كازابلانكا"، وحقق أرقاماً كبيرة فى دور العرض وسجل 85 مليون جنيه، وشارك فى بطولته، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، غادة عادل، وآخرون، تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى.