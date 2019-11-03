شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيم كاردشيان تفاجئ متابعيها بصورة عائلية غريبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان صورة جديدة التقطتها لعائلتها عبر حسابها علي موقع إنستجرام.. وهي الصورة التي يظهر فيها كل من زوجها وأبنائهم على طريقة الفيلم الشهير (Sing).

وقد علقت كيم كاردشيان علي الصورة بكتابة أسماء أفراد عائلتها مع التنويه إلى الشخصيات الذي حرص كل منهم على ارتداء شخصياتهم مثلما يظهر خلال الصورة التي ما أن نشرتها كيم حتي نالت آلاف اللايكات من معجبيها، كما نشرت صورة أيضًا ظهرت فيها مع أسرتها وهي ترتدي ملابس تشبه الحشرات.

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جدير بالذكر أن فيلم (Sing) هو فيلم أنيميشن تم طرحه قبل ثلاثة أعوام وتحديدًا عام 2016، وتدور أحداثه حول عدد من الحيوانات يعشقون الغناء، وقد شارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم قاموا بالتأدية الصوتية خلال أحداثه منهم ماثيو ماكونهي، ريس ويذرسبون وسكارليت جوهانسون وغيرهم من أهم النجوم والنجمات.