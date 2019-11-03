شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الاسم المبدئى لفيلم أكرم حسنى مع شريف عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم أكرم حسنى تحضيرات فيلمه الجديد مع المخرج شريف عرفة، ونكشف عن الاسم المبدئى للعمل، والذى يحمل عنوان "الإنس"، ويعقد جلسات عمل مستمرة بينهما للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل، وترشيح الأبطال الذين يشاركون فى بطولة العمل بجانب أكرم.

كما يحضر أكرم حسنى لمسلسله الجديد " تيمون وبومبا" مع أحمد فهمى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي ، وانتاج شركة سينرجى.

آخر أعمال شريف عرفة فيلم "الممر" وشارك فى بطولته أحمد عز، هند صبرى، محمد جمعة، أحمد صلاح حسنى، محمد فراج، محققاً اعلى الإيرادات فى شباك التذاكر .