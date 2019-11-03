أحمد مراد يكشف لمصراوي عن جدول نشاطاته بمعرض الشارقة للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحت شعار "افتح كتابًا.. تفتح أذهانًا"، انطلقت فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 38، والتي تستمر من الفترة 30 أكتوبر حتى 9 نوفمبر، بمشاركة عدد كبير من الأدباء والفنانين من مختلف أنحاء العالم، وذلك بالتزامن مع نيل الشارقة لقب العاصمة العالمية للكتاب 2019.

وأعرب الروائي والسيناريست أحمد مراد، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات معرض الشارقة للكتاب، وكشف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن خطط فعالياته إذ يلتقٍ في الـ5 من نوفمبر، مع كل من النجوم عابد فهد وليلى علوي، والمنتج صادق الصباح، لمناقشة العلاقة الطويلة والتاريخية التي تربط الأدب الإبداعي المكتوب وشاشات السينما والتلفزيون وأثر هذه التجارب الأدبية على المنتجات البصرية ودورها في تعزيز جمالياتها، فيما تسلط الجلسة الحوارية الضوء على التجارب العديدة والتاريخية في تحويل الروايات إلى أعمال مرئية وتوضيح العراقيل التي واجهتها سواء على صعيد الخجل في الطرح، أو الخوف من الإخفاق في تحقيق تطلعات المشاهدين.

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على أن يتطرقا خلال الجلسة في الحديث عن كيفية توظيف الموروث الأدبي بشكل يليق به وكيف سيعرض على الشاشات، إلى جانب إلقاء الضوء على قضية غياب الأعمال الأدبية وأسبابها المتعلقة بغياب الاهتمام من قبل الباحثين أو غياب أدوات البحث من كتّاب السيناريو ورؤى المخرجين، وغيرها الكثير من المحاور المهمة.

وفي 6 نوفمبر، يشارك "مراد"، في ملتقى آخر يجتمع فيه مجموعة من المؤلفين لمشاركة تجاربهم الإبداعية، على أن يشكفون أسرار عالم الغموض والجريمة والإثارة، تحت شعار "كانت ليلة مظلمة وعاصفة".

معرض الشارقة الدولى للكتاب يعد ثالث أكبر معرض للكتاب فى العالم، واصبح وجهة دائمة للمثقفين والكتاب والناشرين ولجميع العاملين والمهتمين بالعمل الثقافى وصناعة النشر محليًا وإقليم يًا وعالميًا.