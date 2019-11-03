فيديو.. أماني كمال تروج لـ "حواديت الشانزلزيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة أماني كمال البرومو الرسمي لمسلسل "حواديت الشانزليزيه"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت: "التريلر الرسمي لمسلسل حواديت الشانزلزيه، استعداداً لانطلاق عرضه يوم ١٠ نوفمبر القادم". "حواديت الشانزليزيه" تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، إخراج مرقس عادل، بطولة إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، إدوارد، إنتاج شركة سينرجي.

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