مجدي كامل يهنئ دنيا عبدالعزيز بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان مجدي كامل صديقته الفنانة دنيا عبدالعزيز بعيد ميلادها الـ37، الموافق 1 نوفمبر الجاري.

ونشر كامل صورة تجمعه بدنيا، وزوجته الفنانة مها أحمد ونجله، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صباح الفل، كل سنة وإنتِ طيبة يا دنيا وعقبال مليون سنة من السعادة في الرضا الحمد لله، يارب توفيقك".

وتحتفل الفنانة دنيا عبدالعزيز بعيد ميلادها، إذ يوافق 1 نوفمبر عام 1982.

وشاركت دنيا في مسلسل "قيد عائلي" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم: ميرفت أمين، بوسي، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالي، صبري فواز، محمد محمود عبدالعزيز، محمد نجاتي، أميرة هاني، ميرنا وليد.