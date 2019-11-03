مجدي كامل يهنئ دنيا عبدالعزيز بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأ الفنان مجدي كامل صديقته الفنانة دنيا عبدالعزيز بعيد ميلادها الـ37، الموافق 1 نوفمبر الجاري.
ونشر كامل صورة تجمعه بدنيا، وزوجته الفنانة مها أحمد ونجله، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صباح الفل، كل سنة وإنتِ طيبة يا دنيا وعقبال مليون سنة من السعادة في الرضا الحمد لله، يارب توفيقك".
وتحتفل الفنانة دنيا عبدالعزيز بعيد ميلادها، إذ يوافق 1 نوفمبر عام 1982.
وشاركت دنيا في مسلسل "قيد عائلي" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم: ميرفت أمين، بوسي، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالي، صبري فواز، محمد محمود عبدالعزيز، محمد نجاتي، أميرة هاني، ميرنا وليد.
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