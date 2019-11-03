عبير منير وخالد سليم في كواليس "بلا دليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة عبير منير صورًا تجمعها بالفنان خالد سليم من كواليس مسلسل "بلا دليل"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت: "خلود القمر من لوكيشن التصوير حالا مسلسل بلا دليل، إخراج أستاذة منال الصيفي، بقوله مش بس إنت شاطر أوي وجميل ومحترم كمان، ألف ألف مبروك على المسلسل تستاهل النجاح، تابعوا المسلسل هيعجبكم علي cbc الساعه ٨مساء ".

"بلا دليل"، من بطولة درة، ونيقولا معوض، خالد سليم، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوي، جمال عبدالناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفي، وهاجر الشرنوبي، وتأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي.