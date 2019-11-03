تامر مرسي ينشر صورة لفريق عمل مسلسل "الاختيار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المنتج تامر مرسي صورة لفريق عمل مسلسل "الاختيار"، بطولة الفنان أمير كرارة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وعلق مرسي على الصورة :"الاختيار رمضان 2020، بطولة أمير كرارة، تأليف باهر دويدار، من إنتاج شركة سينرجي، إخراج بيتر ميمي".

ومن المقرر عرض مسلسل "الاختيار" ضمن السباق الرمضاني القادم لعام 2020.

وكانت أخر أعمال الفنان أمير كرارة مسلسل "كلبش 3"، بطولة ، هشام سليم، أحمد عبد العزيز، يسرا اللوزي، هالة فاخر، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي .