محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر المنتج تامر مرسي صورة لفريق عمل مسلسل "الاختيار"، بطولة الفنان أمير كرارة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".
وعلق مرسي على الصورة :"الاختيار رمضان 2020، بطولة أمير كرارة، تأليف باهر دويدار، من إنتاج شركة سينرجي، إخراج بيتر ميمي".
ومن المقرر عرض مسلسل "الاختيار" ضمن السباق الرمضاني القادم لعام 2020.
وكانت أخر أعمال الفنان أمير كرارة مسلسل "كلبش 3"، بطولة ، هشام سليم، أحمد عبد العزيز، يسرا اللوزي، هالة فاخر، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي .
كانت هذه تفاصيل خبر تامر مرسي ينشر صورة لفريق عمل مسلسل "الاختيار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.