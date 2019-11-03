بالمستندات..الموسيقيين توقف الشرنوبي لحين حل النزاع مع سارة الطباخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف المطرب الشاب محمد الشرنوبي لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ ،موضحة أن التحقيقات التي تمت أثبتت قيام المنتجة بتنفيذ كل البنود المنصوص عليها بالتعاقد، وإخلال الشرنوبي إخلالًا جسيما بالعقد.

أكدت النقابة في بيان لها أن النزاع بين المنتجة سارة الطباخ والفنان محمد الشرنوبي، كان مطروحا أمام النقابة منذ عدة أشهر وقد اشتكت المنتجة سارة الطباخ المطرب الشاب لعدم التزامه بتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما، وفي ضوء أقوال الشاكية والمشكو في حقه وفي ضوء المستندات المقدمة من كل منهما، خلصت النقابة إلى القرار بوقف المطرب لحين حل النزاع وديا أو قضائيا.

وكانت المنتجة سارة الطباخ مالكة شركة إيرث برودكشن، وجهت بيانًا تحذيريًا لشركات وجهات الإنتاج الفني من التعامل مع خطيبها السابق الفنان محمد الشرنوبي، وشددت على ضرورة الرجوع للشركة قبل التعاقد معه في أي عمل، بسبب الخلافات ببينهما، وفسخ الشرنوبي للتعاقد.