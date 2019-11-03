محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ بهيرة فودة:
شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها بصورًا لها منذ طفولتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت هبة في إحدى الصور على "عربة أطفال"، كما ظهرت في صورة أخرى مرتدية فستانًا أبيض، وعلقت :"العودة للطفولة".
تشارك هبة مجدي في بطولة مسرحية "الملك لير"، أمام الفنان الكبير يحيى الفخراني، ويشارك في البطولة رانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، ونضال الشافعي.
كانت هذه تفاصيل خبر هبة مجدي تنشر صورًا نادرة من طفولتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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