هبة مجدي تنشر صورًا نادرة من طفولتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ بهيرة فودة:

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها بصورًا لها منذ طفولتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هبة في إحدى الصور على "عربة أطفال"، كما ظهرت في صورة أخرى مرتدية فستانًا أبيض، وعلقت :"العودة للطفولة".

تشارك هبة مجدي في بطولة مسرحية "الملك لير"، أمام الفنان الكبير يحيى الفخراني، ويشارك في البطولة رانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، ونضال الشافعي.