تراند اليوم : "محتل وقح".. فنانة عربية تضع متحدث الجيش الإسرائيلي في موقف محرج...

وضعت المطربة اللبنانية إليسا، اليوم الأحد، أفيخاي أدرعي متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، في موقف محرج أمام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن إعجابهم لموقفها.

البداية كانت عندما شارك أفيخاي أدرعي، مقطع مصور للجندي إسرائيلي بالزي العسكري، وهو يعزف على مجموعة من الآلات الموسيقية على أنغام أغنية “بتمون” لإليسا، وذلك احتفالا بعيد ميلاد الفنانة إليسا.



كما وجه الجندي في لقطات أخرى، رسالة للمطربة اللبنانية باللغة العربية، قائلا لها: “إليسا الغالية يا ملكة الإحساس، صحيح أن عيدك كان في السابع والعشرين من الشهر، وطبعا لا نستطيع أن نستغنى عن تهانينا لك”.

واستطرد قائلا: “هل تودين معرفة ما هي هديتنا؟.. تابعينا”.

واكتفت إليسا بالرد على “أدرعي” بنفس ردها السابق عليه، وهو “مختل وقح”، كما أنها استمرت في حظرها له على موقع “تويتر”.

