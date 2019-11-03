بالفيديو: إليسا تثير الجدل برقصها حافية القدمين في حفل باريس

أحيت اليسا أمس حفلاً غنائياً على مسرح أوليمبيا الشهير في العاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور كثيف ولافت.
ونشرت الفنانة اللبنانية فيديو قصير لها خلال دخولها المسرح العالمي الذي عليه أهم الفنانات في العالم العربي والأجنبي والذي ظهر فيه استقبال الجمهور بحرارة لها.
ولكن ما كان بالفعل لافتاً، هو رقصة اليسا المعروفة على المسرح والتي تقدمها في كل حفلة تطل فيها. لكن هذه المرة رقصت اليسا حافية القدمين وأشعلت خشبة المسرح وسط تفاعل منقطع النظير لجمهورها الكبير في فرنسا. وتم تداول الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن اللحظات التي ميزت هذه الحفلة أيضاً احتفال اليسا بعيد ميلادها على خشبة المسرح ومع وأمام محبيها.
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