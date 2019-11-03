"ملك بوليوود" شاروخان يشعل تريندات السعودية

تصدر النجم العالمي شاروخان، والملقب بملك بوليوود، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عبر فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي "جوجل"، وذلك خلال احتفاله بعيد مولده.

واحتفل شاروخان بعيد ميلاده، أمس السبت، إذ ولد في 2 نوفمبر 1965.

واحتفلت دولة الإمارات بعيد ميلاد النجم شاروخان، وكتبت اسمه بالكامل على برج خليفة بالتزامن مع عيد ميلاده.

ورد شاروخان منبهرًا بالأمر، ةنشر فيديو يظهر فيه اسمه على برج خليفة، معرباً عن شدة سعادته بهذا الاحتفال، وكتب: "شكرًا أخى الأستاذ محمد العبار.. وشكرًا برج خليفة.. شكرًا لأنكم جعلتم لى تألقًا مشرقًا جدًّا.. كل هذا الحب واللطف لا يمكن تجاوزه، هذا هو حقًا أطول شىء رأيته.. أحبك يا دبي.. إنه عيد

ميلادي وأنا الضيف".



وكان قد استقبل مطار الرياض بالمملكة العربية السعودية، قبل أيام، النجم الهندي شاروخان، الذي يجري زيارة تستغرق يومين لتكريمه في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه على هامش فعاليات موسم الرياض.

يذكر أن الفنان العالمي شاروخان شارك سابقًا في بطولة فيلم "زيرو"، وهو من تأليف هيمانشو شارما، وإخراج أناند لراي، وبطولة كل من أنوشكا شارما، كاترينا كيف، محمد زيشان أيوب، أبهاي ديول، آر مادهافان، جانيش أتشاريا، برايان بنفيلد.

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