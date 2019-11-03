مروى تنشر البوستر الرسمي لـ عبد المجمود ع الدوان لوود

نشرت الفنانة مروى البوستر الرسمي لمسرحية "عبد الموجود ع الدوان لوود"، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

والمقرر عرض المسرحية خلال الأسابيع القليلة المقبلة على مسرح رومانس، حيث يجري حاليًا البروفات النهائية.

و مسرحية "عبد الموجود ع الدوان لوود"، من تأليف أيمن العوضي، وإخراج حسام الدين صلاح، وبطولة كل من مروى، علاء مرسي، أحمد سلامة، سمسم شهاب، برلنتي فؤاد، منى السعيد،والمرسحية من ديكور أحمد عبد العزيز، وألحان صالح ابو الدهب والاستعرضات لهشام المقدم وياسر ياني، تصميم أفيش محمود دياب، إنتاج شركة جيباره.

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كما تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي استعراضي تناقش خلالها ما أصاب المجتمع من خلل في السلوك العام وتغييب السمات الأصلية خاصة في الأحياء الشعبية وأسباب ذلك وارتباطه باستخدام التطور التكنولوجي بشكل سيء خاصة الهواتف المحمولة واجهزة الكومبيوتر.

يذكر أن الفنانة مروى شاركت سابقًا في بطولة

فيلم "إللي إختشوا ماتوا"، وهو من تأليف محمد عبد الخالق، وإخراج إسماعيل فاروق، وبطولة كل من غادة عبد الرازق، عبير صبري، مروة عبد المنعم، سلوى خطاب، هيدي كرم، إيمي طلبة، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، أحمد صفوت، علاء مرسي، عبد الحميد سند، أميرة الشريف، عزوز أحمد.