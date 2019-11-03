فيديو.. تامر حسين يغني الليلة في حفل عمرو دياب

غنى الشاعر تامر حسين أغنية "خلينا لوحدينا"، للنجم عمرو دياب، حيث نشر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر الشاعر تامر حسين من خلاله مع النجم عمرو دياب، في حفل "ألبوم

الليلة".

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يذكر أن الشاعر تامر حسين يتعاون مع النجم عمرو دياب في ألبومه الجديد بعنوان "أنا غير"، حيث كتب كلمات أغنية "قدام مرايتها"، والمقرر طرح

الألبوم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وألبوم "أنا غير" يضم باقة لامعة من الأغاني منها: "بحبه"، "يوم تلات"، "أنا بشتاق"، "بعد عشرة"، "تحيرك"، "أول يوم في البعد".