فيديو.. يونس يطرح ألبوم "حياة جديدة"

طرح الفنان يونس مرسي أحدث ألبوماته بعنوان "حياة جديدة"، عبر قناة مزيكا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". ويضم الألبوم 10 أغنيات هم:- 1- "مفيش زيك": كلمات أحمد شكري، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع مونتي. مونتي. 2- "فل": كلمات السيد علي، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع زووم. وتوزيع زووم. 3- "حياة جديدة": كلمات أحمد شكري، وألحان وتوزيع مونتي. 4- "على بالي": كلمات أحمد يوسف، وألحان يونس مرسي، وتوزيع مونتي. Advertisements 5- "مؤشر قلبي": كلمات أحمد شكري، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع مونتي. مونتي. 6- "سنين فاتت": كلمات، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع مورو. 7- "اللي إداك يدينا": كلمات، وألحان محمد مجدي، وتوزيع إلهامي دهيمة. 8- "أول حب": كلمات أحمد شكري، وألحان مطصفى شكري، وتوزيع مونتي. 9- "قصر الكلام": كلمات، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع شمس. شمس. 10- "لما سيبته": كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودي سعيد، وتوزيع أحمد صالح.

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