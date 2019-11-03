نقابة الموسيقيين تقرر وقف محمد الشرنوبي لحين حل النزاع مع سارة الطباخ

قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف المطرب الشاب محمد الشرنوبي لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ، ومن المعروف أنه يوجد نزاع كان مطروحًا أمام النقابة منذ عدة أشهر.
واشتكت المنتجة سارة الطباخ المطرب الشاب؛ لعدم التزامه لتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما ونظرتالنقابة هذا النزاع في ضوء أقوال الشاكية والمشكو في حقه وفي ضوء المستندات المقدمة من كلًا منهما وخلصت النقابة إلى القرار بوقف المطرب لحين حل النزاع وديًا أو قضائيًا.
يذكر أن النزاع بين الشرنوبي والطباخ مطروح أمام نقابة المهن الموسيقية منذ عدة أشهر، حيث اتهمت المنتجة، المطرب الشاب بعدم الالتزام بتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما، ونظرت النقابة هذا النزاع في ضوء أقوال الشاكية والمشكو في حقه، وفي ضوء المستندات المقدمة من كل منهما خلصت النقابة إلى القرار بوقف المطرب لحين حل النزاع وديًا أو قضائيًا.
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