محمد رمضان: أتوبيس المدرسة أفضل من أغلى سياراتي

عقد الفنان محمد رمضان مقارنة بين وضعه في الماضي حينما كان طالبًا في المدرسة وبين وضعه الآن وهو نجم شهير يشار إليه بالبنان، واستشهد في ذلك بموقفين إحداهما من الماضي والآخر من الحاضر، محاولًا توجيه رسالة لجمهوره تفيد بأن السعادة لا تُشتري بالمال، لكنه في النهاية سيختار الثراء والشهرة لأنها نعمة من

الله حتي لو لم يكن سعيدًا.

نشر رمضان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك" صورة له وهو ينتظر سيارته التي تُعد واحدة من أكثر السيارات رفاهية وأغلاها ثمنًا، وعلّق قائلًا: "وأنا رايح المدرسة زمان أيام الثانوية العامة كنت بقف نفس

الوقفة والشنطة على ضهري مستني أركب الأتوبيس وهو بيجري، لكن كنت مبسوط وبهزر وبضحك من كل قلبي ".وتابع: "النهاردة واقف مستني سيارتي لكن مهموم ومش بضحك زي زمان.. بصراحة لو خيرتوني بين دلوقتي وزمان هختار دلوقتي طبعًا.. ربنا يديمها نعمة".

يذكر أن أخر أعمال محمد رمضان فيديو كليب بعنوان "السلطان"، طرحه عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، قبل أسبوع وحقق نجاحًا كبيرًا، بعدما تجاوزت مشاهداته 8 مليون مشاهدة.



