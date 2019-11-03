الليلة.. مي فاروق تُحيي حفلًا بمهرجان الموسيقى العربية

تلتقي المطربة مي فاروق بجمهورها الليلة، من خلال حفل غنائي كبير تحييه بمصاحبة فرقة المايسترو مصطفي حلمي، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ28، وذلك علي خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية،

في تمام الساعة الثامنة مساءً.ومن المقرر أن تقدم مي خلال الحفل باقة مختارة من أجمل الأغاني التي اشتهرت بأدائها، منها "بضحك يا دنيا، سلم علي، يا شمس يا منورة، مليش أمل في الدنيا دي، يا ملك، وغيرها".جدير بالذكر أن فعاليات الليلة الثالثة من مهرجان الموسيقي العربية تتضمن ثلاث فواصل، تبدأ بحفل مي فاروق، ويتبعها حفل موسيقي للعازف الأردني وحيد ممدوح، أما ختام الحفل سيكون مع المطرب اللبناني مروان خوري.