إليسا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أنت محتّل ووقح

حاول المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، استرضاء المطربة اللبنانية اليسا بعد حظره من علي حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، بتقديم هدية خاصة لها في عيد ميلادها، إلا أن ردها علي الهدية جاء قاسيًا.

نشر "أفيخاي" مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التدوينات العالمي "تويتر"، قام فيه بالعزف لها علي نغمات أغنيتها الشهيرة "بتمون"، وعلّق علي الفيديو قائلًا: "كل

عام وأنتِ بخير يا إليسا بمناسبة عيد ميلادك الّي احتفلتِ به في بداية هذا الأسبوع.. حبينا نعيد عليكِ بطريقتنا الخاصة.. بتأمل تحبي هاي المفاجأة الّي فيها أغنية من أجمل أغانيكِ على أمل إنّو يجتمع صوت الفن والثقافة في لبنان ضد إرهاب حزب الله".تداول رواد السوشيال ميديا، المقطع الذي انتشر بشكل كبير حتي وصل إلي إليسا رغم حظرها لحسابات "أدرعي"، لترد علي رسالته إليها قائلة: "محتل ووقح نفس الجواب".

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كل عام وأنتِ بخير يا #إليسا بمناسبة عيد ميلادك إلى احتفلتِ به في بداية هذا الأسبوع، حبينا نعيد عليكِ بطريقتنا الخاصة. بتأمل تحبي هاي المفاجأة الّي فيها أغنية من أجمل أغانيكِ. على أمل إنّو يجتمع صوت الفن والثقافة في #لبنان ضد إرهاب #حزب_الله. pic.twitter.com/NfXN1eiRh0