هالة سرور: أنا صديقة وفية بـ"حواديت الشانزليزيه".. وسعيدة بالعمل مع مرقس عادل

أعربت الفنانة الشابة هالة سرور، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل"حواديت الشانزليزيه" الذي سيبدأ عرضه يوم الأحد المقبل علي قناة on e.

وقالت هالة:"إنها تجسد شخصية فتاة تدعي "دولت" وهي صديقة وفية لكل من حولها،

ولكن مع تتابع الأحداث ستصدم في من حولها" .

أضافت:"المسلسل سيكون من الأعمال المهمة، وسعيدة جدًّا بالعمل مع المخرج مرقس عادل لأنه متميز."

حواديت الشانزليزيه" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ومن إنتاج شركة "سينرجى"،وهو بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال.

يذكر أن آخر أعمال هالة كان في مسلسل أيوب مع النجم مصطفى شعبان وفي الجزء الثاني من مسلسل نصيبي وقسمتك .