تراند اليوم : حتي في السينما .. النجمات يتفوقون علي الشنباب

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كتب – فارس طارق
” جيل بيسلم جيل ” جملة اعتاد الشعب المصري استخدامها عن بزوغ شمس جديدة تحمل الاشراقة و الامل للشعب المصري شعر بها المصريين عند ظهور ابوتريكة بعد حسام حسن و ظهور صلاح بعد تريكة و ظهور جيل السقا بعد جيل علاء ولي الدين و عادل امام و الان بداء ظهور الجيل الرابع .
شهد الموسم الرمضاني 17 ، 18 ، 19 ظهور الكثير من الوجوه الشابة التي خطفت الانظار وكانت السيطرة للجنس الناعم في جميع الاعمال الفنية مما اكد ان مستوي النجوم الشباب علي الشاشة قل بشكل كبير امام السطوة النسائية .
ومن ابرزهم محمد فراح ، محمد ممدوح ، ياسمين صبري ، سارة سلامة ، ناهد السباعي ، ميريهان حسين ، هنادي مهنا ، هنا الزاهد ، احمد حاتم ، احمد صلاح حسني ، احمد فهمي ، شيكو ، هشام ماجد ، روزالين البيه ،أحمد خالد صالح ، ملك حسن ، رشا بن معاوية ، مي عمر ، سهر الصايغ ، مليكة ، تقى
كريم عفيفي ، محمود حجازي ، كارمن سليمان ، رنا سماحة ، سارة الشامي ، توني ماهر ، عائشة بن احمد ، عمر زكريا ، هدي المفتي ، خالد انور ، عمرو وهبة و حازم إيهاب ,
واليكم ابرز صور نجوم الجيل الجديد :