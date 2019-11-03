جان يامان بملابس رعاة البقر.. وهكذا ردّ على الانتقادات الأخيرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رصدت عدسات الصحافيين الفنان التركي جان يامان خلال تجوله بزي رعاة البقر احتفالًا بعيد الهالووين، إذ ظهر يامان بالزي كاملًا مع أسلحة وقبعة خاصة برعاة البقر.

وردًا على سؤاله حول تصريحات الفنانة والمغنية التركية هوليا أفشار والتي قالت فيها إن يامان مجرد شاب وسيم لكنه لا يملك أية موهبة قال يامان: "اذا وصلت لأيام أتجادل فيها مع شخص مثل هوليا أفشار فيالسعادتي.. أحبها كثيرًا حقًا واحترمها، مهما تقول فهي محقة وذلك صحيح. لابد أن لديها ما تعرفه وتشعر به. أوصلوا لها سلامي من فضلكم".

وكانت أفشار قد تحدثت في أحد الحوارات التلفزيونية عن الممثلين الشباب فقالت: "جان يامان وسيم ولكن يتبادر لذهني اولاً وسامته وليس فنّه، وهذا سارٍ ايضًا على بوراك أوزجيفيت، وكونهما وسيمين للغاية فهذا يؤثر على تمثيلهما؛ ويجب عليهما التغلب على هذا ليكونا أفضل. وبالنسبة لكيفانج فقد أثبت أنه ممثل خارج عنهما، وينبغي على جان أن يطوّر من نفسه".

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وعلى صعيد مختلف؛ كان الفنان التركي قد تعرض مؤخرًا لهجوم كبير بعد إعلانه عن تلقيه فرصة عمل في مسلسلين أحدهما إسباني والثاني إسرائيلي، وقال يامان إنه أُعجب بالمسلسل الإسرائيلي خاصة أنه يملك عددًا كبيرًا من المعجبات هناك، إلا أنه يشعر بالتردد بالمشاركة فيه بسبب ردود الفعل التي قد تحدث من قبل الأتراك بسبب مشاركته في مسلسل إسرائيلي.

وأثار تصريح يامان غضبًا كبيرًا بين معجبيه بسبب حديثه عن هذا الموضوع، خاصة أنه بدا مُتفاخرًا بشكل كبير؛ ما أزعج جمهوره، فيما دافع عنه آخرون والذين رأوا أنه تحدث بشكل طبيعي وأنه احترم رأي الجمهور بإعلانه تردده.

يُشار إلى أن الفنان التركي جان يامان حقق نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسله "الطائر المبكر" والذي شارك في بطولته إلى جانب ديميت أوزدير وحقق نسبة مشاهدة عالية في عدد من الدول العالمية والعربية، فيما لم يكشف يامان بعد عن أي عمل جديد سينضم إليه، خاصة وأن عددًا من المواقع كشفت عن أنه تلقى مجموعة من العروض وفي انتظار الاختيار بينها.