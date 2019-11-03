لفتة عاطفية من مدحت صالح خلال مهرجان الموسيقى العربية بسبب شاب كفيف

قام الفنان مدحت صالح بلفتة إنسانية خلال إحياء حفله الغنائي الذي أقيم أمس، في ثاني ليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.وبعد أن قام مدحت صالح بغناء أول أغنيتين على مسرح الحفل وهما «قادرين يا دنيا» و«زي ماهي حبها»، صعد شاب كفيف ليقوم بغناء «كوكب تاني» بمفرده، وسط تفاعل حافل من الجمهور، بمصاحبة الفرقة الموسيقى بقيادة أحمد عامر وبيانو عمرو سليم.

وفور انتهاء الشاب من أداء الأغنية، قام مدحت صالح بتعريفه للجمهور قائلا: «إبراهيم رمضان صوت مصري جميل»، وردد هذه الجملة عدة مرات، ليحيه الجمهور على هذه اللافتة موجهين له هتافات: «برافو يا مدحت».وكان قد افتتح أولى فقرات الليلة الثانية من مهرجان الموسيقى العربية المطربة رحاب مطاوع، بينما أحيا المطرب اللبناني سعد رمضان الفقرة الثانية.

اقرأ أيضًا:

نجوم الفن يتحدثون في حب محمد منير مع ظهوره الأول في "الموسيقى العربية"

وافتتحت، مساء الجمعة 1 نوفمبر، كل من وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.ويشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطرب ومطربة وعازف و37 حفل موسيقي وغنائي و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

Advertisements

وتضم أعضاء اللجنة التحضرية الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافى، الإعلامي امجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر

قد يهمك ايضاً:

الفنان مدحت صالح يحيي حفلا في القوات الجوية

مدحت صالح يكشف كواليس دوره في "أبوالعروسة"