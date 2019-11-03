باسم سمرة يكشف عن أحدث أفلامه

القاهرة - لايف ستايل
يصور الفنان باسم سمرة مشاهده ضمن أحداث فيلم "صندوق الدنيا" مساء السبت داخل الديكور المخصص للعمل بأحد شوارع منطقة وسط البلد، بقيادة المخرج عماد بهات، ويدور العمل حول عدد من الحواديت والقصص ويضم عددا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة، سواء في النجاح أو الفشل.
فيلم "صندوق الدنيا" من بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، عمرو القاضي، أحمد كمال ويضم عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، منهم عارفة عبد الرسول، وسامي مغاوري، والفيلم من تأليف وإخراج عماد البهات، وإنتاج شركة "KEMET Film Production".
وفي السياق، يشارك باسم سمرة بطولة فيلم "أشباح أوروبا"، ويجسد دور "حكيم" مساعد رئيس العصابة ضمن الأحداث، ويواجه العديد من الأزمات والمشاكل يسعى لحلها برفقة أعضاء العصابة، كما أنه مسئول عن التخطيط لعمليات النصب والسرقة.
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