سميرة سعيد تفضل رضوان الأسمر ولكن حماقي يخطف ابن بلده من فريقها

في مواجهة مختلفة مليئة بالمفاجآت، بدأ فريق سميرة سعيد نصيبه من مرحلة "المواجهة" في هذه الليلة، بكلًا من المشتركين رضوان الأسمر، المصري أحمد عبد العزيز، محمد أولية، الذين اختارت لهم سميرة أغنية "والله ما يسوى" لحسين الجاسمي، لتسطيع المفاضلة بينهم وتختار أحدهم.

وبعد غناء الثلاث مواهب، اجتمع الأربع مدربين على أدائهم، ولكن في النهاية اختارت سميرة المشترك رضوان الأسمر، لتدافع به في العروض المقبلة مع باقي فريقها للفوز بلقب "ذا فويس".

ولم تنتهي المواجهة بهذا الحد، فبعد اختيار رضوان الأسمر، طلبت سميرة سعيد من حماقي أن يفكر في خطف أحد المشتركين الآخريين، ولكنه وقع الحيرة لمدة دقائق، فظن الجميع أنه لن يخطف أحدًا، ليفاجى الجميع بعدها بثواني بخطفه لابن بلده المشترك أحمد عبد العزيز، ليكون ضمن فريقه ويستكمل مشواره بالبرنامج، وركع المشترك باكيًا من فرحته.

برنامج "ذا فويس" في موسمه الخامس، يشارك في أعضاء لجنة تحكيمه كلًا من الفنان راغب علامة، محمد حماقي، سميرة سعيد، أحلام الشامسي.

ومر البرنامج بثلاث مراحل حتى الآن منذ بدأ عرض هذا الموسم، وهم مرحلة الصوت وبس، وفيها يختار كل مدرب المشتركين الذين سينضموا لفريقهم، ثم مرحلة "الأكابيلا" وفيها كل مدرب يستثني عدد من المشتركين بسبب زيادة عددهم إلى ١٥ مشترك، ثم مرحلة "المواجهة" وفيها يغني عدد من كل فريق نفس الأغنية، ثم يفاضل مدربهم بينهم ويختار أحد منهم.

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يُعرض برنامج "ذا فويس" على قناة MBC 4، كل يوم سبت من كل أسبوع في تمام الثامنة ونصف مساءً.

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