شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين: قرار وقف محمد الشرنوبى لا يشمل حفل دار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار القانونى لنقابة الموسيقيين سعد متولى لـ ”الخليج 365” إن قرار وقف الفنان محمد الشرنوبي لا يشمل حفل دار الأوبرا المصرية وأنه تم توجيه خطاب لدار الأوبرا المصرية يسمح له بالوقوف على مسرحها بعد موافقة المنتجة سارة الطباخ.

ومن المقرر أن يحيي محمد الشرنوبي حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية يوم الإثنين المقبل 11 نوفمبر.

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يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 28 كرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربى هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهنى، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربى، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد.