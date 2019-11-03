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نقابة الموسيقيين تقرر وقف محمد الشرنوبى لحين حل النزاع مع سارة الطباخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف المطرب محمد الشرنوبي لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ، وأصدرت نقابة الموسيقيين بيانا أعلنت فيه عن وقف الشرنوبي وجاء كالتالي: "قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف المطرب محمد الشرنوبى لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ، ومن المعروف أنه يوجد نزاع كان مطروحًا أمام النقابة منذ عدة أشهر وقد اشتكت المنتجة سارة الطباخ المطرب الشاب لعدم التزامه لتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما ونظرت النقابة هذا النزاع فى ضوء أقوال الشاكية والمشكو فى حقه وفى ضوء المستندات المقدمة من كل منهما وخلصت النقابة إلى القرار بوقف المطرب لحين حل النزاع وديًا أو قضائيًا".

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ومن المقرر أن يحيي محمد الشرنوبي حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية يوم الإثنين المقبل 11 نوفمبر.

يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 28 كرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربى هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقى)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهنى، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربى، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد.

 

 

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