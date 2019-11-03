شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يعيش حالة من النشاط الفنى ويستعد لطرح كليب جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب مدحت صالح من تسجيل أغنية جديدة لم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور، من كلمات محمود طلعت، وألحان وليد منير، وتوزيع أسامة كمال، ومقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب من إخراج عباس الفاتح.

كما يستعد مدحت مدحت لتسجيل أغنية أخرى من كلمات إيهاب عبد العظيم لأول مرة، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد شفيق، تحمل طابع لون ستايل جديد غير أعمال مدحت السابقة.

من ناحية أخرى أحيا مدحت صالح حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 أمس السبت، وسط حضور جماهيري كبير، وبدأ الحفل بأغنية "بنتي" التي قدمها في تتر مسلسل "العروسة"، وسط تصفيق حاد من الجمهور الحاضر بالمسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية.

يذكر أن أخر أعمال مدحت صالح أغنية جديدة بعنوان "براحتو" ، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان خليل مصطفى، وتوزيع عماد الشرنوبى.