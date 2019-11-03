تراند اليوم : شريف منير يدافع عن ابنته بعد تصريحات الشيخ الشعراوي

شن الفنان شريف منير هجومًا شرسًا على المتابعين والإخواني محمد ناصر الذى يظهر على قناة مكملين بعد هجومهم الشرس على ابنته أسما بعد تصريحها عن الشيخ محمد متولى الشعراوي.

وكتب شريف منير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” فى اول تعليق له بعد الأزمة قائلا: “تفتكروا لو فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي على قيد الحياة.. وقرأ دفاع الناس عنه وعن الدين الإسلامي بالتعليقات دي.. كان هيبقى رأيه إيه؟”.

وأضاف شريف قائلا: “أنا آسف على الألفاظ النابية اللي أكيد يعاقب عليها القانون.. متهيألى مش محتاج أعمل محضر في مباحث الإنترنت عن الأشخاص المحترمين الذين وجهوا تعليقات مؤذية ليا ولبنتي ولكل عيلتي.. يا ريت كل أب و كل بنت يحطوا نفسهم مكاني.. أنا وبنتي”.

وأشار شريف منير إلى أن محمد ناصر ظهر في قناة مكملين وقال: “إني ماكنتش معترف إن أسما بنتي.. ولسه معترف بيها قريب بعد مشاكل بيني وبين والدتها الله يرحمها، إنتوا متخيلين الإفتراء والخوض في الأعراض وصل لفين؟”.

وأوضح شريف قائلا: “محمد ناصر وكل اللي علقوا بالأذى ده.. أنا اشتكيتكم لربنا.. وهتشوفوا النتيجة قريب جدًا.. ده إحساسي إللي أنا مصدقة.. أسف للإطالة”.