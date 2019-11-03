تراند اليوم : بابا جدو و تيتا رهيبة ..لم ينسحبوا من الشاشة

كتب – فارس طارق

مر الوقت و لم يشعر به إحد و اكتشفنا ان نجوم الجيل الذهبي اقتربو علي الرحيل بس قرر منهم البعض الابتعاد عن شاشات التلفاز ، و الاكتفاء بالادوار الثانوية من اجل اخد اكبر قدر من الراحل .

فجميعنا تربينا علي افلام عادل امام و لبلبة و يسرا و حسين فهمي وغيرهم من الجيل الذي شكل النواه الحقيقية للسينما المصرية ، عن طريق ايصال الرسائل من لسان الشعب المصري الي الجمهور .

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فقد لاحظنا ان الوقت انتهي لهم و اصبح لجيل هنيدي و السقا و الالفية الجديدة الريادة و السيطرة علي الساحة الفنية فتم تسليم الراية للجيل الجديد من اجل استكمال المسيرة و اكتفي نجوم الزمن الجميل بدور المساعدة او دور الثاني في الاعمال و الاكتفاء بالتكريم في المهرجانات المختلفة بعد دورهم الكبير .

واليكم صور نجوم السينما بعد تجاوز سن الـ50 .