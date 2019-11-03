أسما شريف منير تدافع عن نفسها بكلمات للشيخ الشعراوي

كتب امير فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2019 05:51 مساءً - بعد الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرا الإعلامية المصرية ” أسما شريف منير ” بسبب تصريحاتها عن الشيخ محمد متولي الشعراوي ووصفها له بالتشدد وإنه يحمل بعض الأفكار المتطرفة التي رأتها في بعض مقاطع الفيديو الخاصة به مما جعلها تتوقف عن مشاهدته .
مما أثار هجوما عنيفا عليها على مواقع التواصل الإجتماعي دفعها للاعتذار وتوضيح ما كانت تقصده من حديثها وأوضحت أنها لم تقصد الإساءة .
نشرت أسما شريف منير عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة تحمل جملة من أقوال الشيخ الشعراوي والتي تحث على اللجوء إلى الله .. وتضمنت الصورة : ” الناس ينسون كل ماضيك الجميل مقابل أخر موقف سيء منك .. والله يمحو كل ماضيك السيء مقابل توبة صادقة منك ” .
وكتبت أسما في تعليقها عليها مستعينة بآيات من القرآن الكريم : ” العفو عند المقدرة ” .. ” أَلاَ تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ” .. قَالَ تَعَالَى: ” وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ ” .
وتفاعل عدد كبير من متابعيها على الصورة والذين أبدوا دعمهم لها ومساندتها وتقديرهم لاعتذارها .
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