شاهد .. كاتي بيري تحتفل بعيد ميلادها في الأهرامات بمصر

كتب امير فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2019 05:51 مساءً - نشرت المطربة العالمية ” كاتي بيري ” عبر حسابها الشخصي من موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا من زيارتها الأخيرة إلى القاهرة وأهرامات الجيزة مع صديقها ” أورلاندو بلوم ” .

وتأتي تلك الزيارة على هامش احتفال كاتي بيري بعيد ميلادها ال 35 وضمن جولتها الترفيهية بعدد من الأماكن السياحية بمصر برفقة عدد من أصدقائها وأفراد أسرتها والتي بدأتها من واحة سيوة وانتهت عند سفح الأهرامات .

وشاركت المطربة الأمريكية صورا تظهر في إحداها وهي تتسلق أحد الأهرامات .. بينما لفتت إلى ” ريشة ماعت ” والتي تعد أسطورة شهيرة عند القدماء المصريين والمتعلقة بالحياة بعد الممات .