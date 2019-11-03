عارضة أزياء تتوعد بتكرار حركة خادشة بدافع إنساني.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وعدت جوليا روز، عارضة الأزياء الأمريكية - التي قامت بحركة “خادشة” خلال مباراة ضمن الدوري الأمريكي للبيسبول للمحترفين “MLB” - بتكرار فعلتها رغم حرمانهما من حضور مباريات البطولة.

وبحسب صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكة، فقد كشفت جوليا روز، مع صديقتين لها عن صدورهن عند استعداد أحد اللاعبين لرمي الكرة، لكنه بدلا من ذلك خفض قبعته على عينيه وأدار وجهه خجلا من المشهد الخادش للحياء في المدرجات، وذلك خلال مباراة بين فريقي “واشنطن ناشونالز” و”هيوستن أستروس”.

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جوليا روز قالت: لدينا شيء نحتفظ به من باب الاحتياط، بالتأكيد سنفعل ذلك في بعض الأحداث الرياضية، صراحة، لم نكن نريد إحراج اللاعب الذي كان يقوم برمي الكرة، حتى أننا لم نكن نعرف في أي وقت من عمر المباراة سنفعل ذلك.

عارضة الأزياء الأخرى، لورين سمر، التي كانت من بين الفتيات الثلاث اللاتي قمن بتلك الحركة الخادشة للحياء، أوضحت أن الهدف من ذلك هو مساعدة النساء المصابات بسرطان الثدي.

لورين سمر صاحبة الـ 24 عاما، قالت في “تغريدة” على موقع “تويتر”: للتوضيح، نعم عرفنا أنه سيتم حظرنا، وكنت سأفعل ذلك من جديد، والأهم من ذلك، هو أن العائدات التي نحصل عليها من مجلة (Shagmag) ستذهب مباشرة إلى دفع الفواتير الطبية للنساء المصابات بسرطان الثدي.

وجوليا ولورين تسعيان إلى لفت الانتباه لمكافحة سرطان الثدي، ولديهما عقد إعلاني مع مجلة “Shagmag” وتستخدمان العائدات لمساعدة النساء المصابات بهذا المرض.