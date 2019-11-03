كارول سماحة تشرق من أبوظبي بإطلالة ساحرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة في حفل غنائي قوي احيته في إمارة أبوظبي، وكانت حريصة على مشاركة محبيها بصور من أجواء الحفل.

كارول التي عادت حديثاً من جولة غنائية بكندا، اختارت لحفلها بأبوظبي، طلّة شديدة الأناقة، ارتدت فيها فستان أبيض طويل، ذو تطريزات فضية براقة، مسدلة شعرها القصير بتسريحة زادتها سحراً، وتزينت بمجوهرات ماسية ضاعفت بريقها على المسرح، حيث اطربت الفنانة الحضور بباقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة.

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من ناحية أخرى، طرحت كارول سماحة كليب جديد لأغنية بعنوان «إن شالله»، وهي باللهجة المصرية، كلمات تامر حسين والحان اسلام زكي وتوزيع عادل حقي، بالإضافة لأغنية وطنية بعنوان «قسموا لبنان» من كلماتها وألحان محمد رحيم.

يُذكر أن كارول سماحة احتفلت مؤخراً بطرح فيلمها الجديد «بالصدفة» ت كلوديا مرشليان وإخراج باسم كريستو، ويشارك كارول في بطولته، باميلا الكيك، سامي حمدان، وكريتا عون، ونتالي فريحة، وسليمة طعمة، ولمى لاوند، وسناء نصر، وسامي كوجان، ودوري مكرزل، وجيهان الخماس، ووليم الرموز، وجوزيف عاد ومنال فرح، و الموسيقى التصويرية للمؤلف الموسيقي ميشال فاضل.