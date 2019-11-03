عنكبوت يتسلل لوجه نيكول سابا.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانة نيكول سابا بأعياد الهالوين بشكل مختلف، وبدلاً من التنكر في الأزياء المرعبة، وحضور السهرات الصاخبة، قررت الاحتفال به مع متابعيها.

نيكول استخدمت «فلتر» ضمن تطبيق «سناب شات»، وسجلت مقطع فيديو، ظهر فيه عنكبوت يتجول على وجهها، في الوقت الذي حاولت فيه الفنانة أن تظهر بحالة رعب، وكتبت معلقة عليه: «هل تجرؤ؟».

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من ناحية أخرى، تستعد نيكول سابا لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 7 نوفمبر المقبل بنادي الزهور في مدينة نصر بالقاهرة بمشارك الفنان المصري هيثم شاكر، في الوقت الذي اعتذرت فيه النجمة اللبنانية عن احياء حفل غنائي كان من المقرر اقامته يوم 19 أكتوبر الماضي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، نظرًا للظروف الصعبة التي كان يمرّ بها بلدها لبنان.

يُذكر أن أغنية «صورة سيلفي» كانت آخر ما طرحته نيكول سابا على الساحة الغنائية، في الوقت الذي كان فيه مسلسل «الهيبة» بموسمه الثاني آخر أعمالها الدرامية، والذي عُرض رمضان 2018، وشاركت في بطولته أمام النجم السوري تيم حسن.