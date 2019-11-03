سلمى رشيد تحصل على «لوك» جديد بعد الولادة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأت الفنانة المغربية سلمى رشيد في استعادة تفاصيل حياتها الطبيعية بعد مرور أقل من شهر على ولادتها لمولودها الأول «يانيس».

نجمة Arab Idol قررت الحصول على «لوك» جديد، حيث غيرت لون شعرها الأسود إلى البني، وشاركت الفانز بصورة استعرضت فيها طلّتها الجديدة، وكان لافتاً خسارتها للكثير من وزنها الذي اكتسبته جراء الحمل والولادة، حيث أثنى الفانز على «لوك» الفنانة الجديد، مؤكدين أن اللون البني زادها جاذبية.

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يُذكر أن سلمى رشيد احتفلت بخطبتها يوم 26 ديسمبر عام 2016، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء، ولم تكشف عن هوية عريسها وقتها، كما أنها احتفلت بزفافها في سرية تامة بعيدا عن الصحافة والإعلام.

على جانب آخر، خاضت سلمى رشيد لأول مرة تجربة التمثيل من خلال الفيلم التليفزيوني «قلبي بغاه» أمام محمد الخياري وعبد الإله رشيد وسكينة الفضايلي، ومن توقيع المخرج هشام الجباري.

وعلى مستوى الساحة الغنائية، احتفلت سلمى مؤخراً بطرح كليب جديد لديو غنائي جمعها بالفنان الجزائري موك صايب، بعنوان «MA GAZELLE» أو «غزالتي»، وهي من كلمات وألحان ياسين رامي وتوزيع دوكي وموك صايب، ومن إنتاج سلمى رشيد، وقد تم تصوير الكليب في مدينة طنجة شمال المغرب، بعدسة المخرج يونس الراقي.