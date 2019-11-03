حلا شيحة تُنكر الحجاب في تصريحات جديدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية حلا شيحة، عن رحلة ارتدائها للحجاب والنقاب ومن بعده التخلي عنهما وموقفها من الحجاب الآن.

حلا شيحة، قالت خلال لقائها في حوار مصور شيرين عرفة ولمان، عبر قناة CutheCrap عبر موقع يوتيوب، إن الحجاب ليس الأساس في الدين، بدليل أنه لم يذكر في أول آية في القرآن، بل ذكر في منتصف القرآن في سورة النور.

وأضافت: «ربنا رحمن رحيم بدليل أننا نقلع الحجاب ولا يعاقبنا ويسامحنا.. ربنا بيحب الحجاب بس ده مش الأساس».

وعن ارتدائها للحجاب للمرة الأولى قالت: «البني آدم حاجتين (روح وجسد)، كنت حاسة بكل حاجة من بره وكنت محتاجة الحتة اللي جوه، فكرة الصلاة والقرآن حاجة حلوة وملهاش علاقة بالحجاب والتدين، كنت طول الوقت بدور على حاجة حلوة ومش لقياها، أول مرة أحس إني بكلم ربنا في الوقت ده.. حبيت الصلاة بزيادة وبدأت أقرأ قرآن وإداني راحة نفسية غير طبيعية، وحسيت إني مش قادرة أكون في حاجتين، وشعرت بأن تواجدي في المجال الفني غير صحيح، وده كان غلط وكان لازم أوازن».

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وتابعت: «ربنا مش عايزنا شبه بعض، عايزنا نكمل بعض، الورود في الشجرة الواحدة مختلفة الألوان، وصوابعنا كمان مش زي بعضها، أنا مش شيخ عشان أخليني لابسة الحجاب أنا بني آدم».

واستطردت: «نربي أبناءنا على مفاهيم خاطئة قائمة على الخوف من الله والعقاب، وعلينا تربيتهم على حب الله والتقرب منه».

كما ردت على الانتقادات التي تعرضت لها بعد خلع النقاب قائلة: «الناس اللي بتنتقدني عشان خلعت النقاب والحجاب مش بيطبقوا سنة النبي، ولا طريقة تعامله مع الناس ولا روحه في التعامل، النبي كان رحمة في كل حاجة، إنما الناس هاجموني بشكل جرحني، ده سيدنا محمد ربنا أرسله رحمة للعالمين».

وأضافت: «محدش يقدر يحكم على أي حد وعلى درجة قربه من الله، ده ربنا نفسه مش بيعمل كده، يعني من رحمة ربنا علينا إننا مش شايفينه عشان لو كنا شايفينه كنا هنخلينا ماشيين خايفين طول الوقت، ربنا رقيب علينا طول الوقت بس إحنا مش شايفينه ودي رحمة منه».