النجم التركي أولاش تونا في وضع لا يحسد عليه مخمورا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقع الفنان التركي أولاش تونا ضحية لموقف محرج بسبب صديق نشر له صورة، اثارت جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نجم مسلسل «أشرح أيها البحر الأسود» كان في سهرة خاصة مع مجموعة من أصدقائه في أحد الملاهي الليلية في منطقة جيهانغير، وبعد خروجه، يبدو أن الفنان الشاب كان تحت تأثير الكحول، حيث صعد إلى سقف إحدى السيارات في الشارع، وراح يصرخ ويمازح أصدقائه بصوت عالي.

المشهد المثير سجله أحد أصدقاء الفنان الشاب بلقطات، نشر منها صورة عبر حسابه الخاص، ولكنه لم يكن على علم بأن هذه الصورة ستثير هجوماً قوياً على النجم التركي بين النشطاء الذين انتقدوا تصرف أولاش، واعتبروه مثل سئ للشباب، في الوقت الذي دافع عنه عدد من محبيه، مؤكدين أنه كان غير متزن بسبب الكحول، وطلبوا من صديقه حذف الصورة، إلا أنها كانت انتشرت كالنار في الهشيم.