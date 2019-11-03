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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة التركية أمينة جولشن بالهالوين مع زوجها لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل لأول مرة بعد زفافهما.
ملكة جمال تركيا السابقة وزوجها ظهرا في صورة من أجواء سهرتهما بـ«لوك» واحد، حيث اللون الأسود مع ماكياج مرعب، باستثناء تاج الورود الذي زينت به الفنانة التركية شعرها مع اللون الأحمر الذي وضعته تحت عينيها.
يُذكر ان أمينة وأوزيل احتفلا بزفافهما يونيو الماضي في فندق الـFour season المطل على مضيق البوسفور، بحضور نخبة من ألمع مشاهير تركيا على رأسهم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته، حيث كان الزوجان شاهدين على عقد القران.
مصادر صحفية كشفت عن رفض العروسين لاستقبال هدايا زفافهما، حيث طلبا من محبيهما استبدال الهدايا العينية بالتبرع بثمنها للأطفال المحتاجين للعمليات في المستشفيات، كما اعلن أوزيل تكفله بمصاريف العمليات الجراحية لـ1000 طفل من المتضررين من الحرب فى سوريا، كما قام بتوزيع مواد غذائية ووجبات للاجئين السوريين في تركيا احتفالاً بزفافه.
كانت هذه تفاصيل خبر أمينة جولشن وزوجها مسعود أوزيل بنفس الـ«لوك» في الهالوين.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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