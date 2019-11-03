أمينة جولشن وزوجها مسعود أوزيل بنفس الـ«لوك» في الهالوين.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة التركية أمينة جولشن بالهالوين مع زوجها لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل لأول مرة بعد زفافهما.

ملكة جمال تركيا السابقة وزوجها ظهرا في صورة من أجواء سهرتهما بـ«لوك» واحد، حيث اللون الأسود مع ماكياج مرعب، باستثناء تاج الورود الذي زينت به الفنانة التركية شعرها مع اللون الأحمر الذي وضعته تحت عينيها.

يُذكر ان أمينة وأوزيل احتفلا بزفافهما يونيو الماضي في فندق الـFour season المطل على مضيق البوسفور، بحضور نخبة من ألمع مشاهير تركيا على رأسهم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته، حيث كان الزوجان شاهدين على عقد القران.

مصادر صحفية كشفت عن رفض العروسين لاستقبال هدايا زفافهما، حيث طلبا من محبيهما استبدال الهدايا العينية بالتبرع بثمنها للأطفال المحتاجين للعمليات في المستشفيات، كما اعلن أوزيل تكفله بمصاريف العمليات الجراحية لـ1000 طفل من المتضررين من الحرب فى سوريا، كما قام بتوزيع مواد غذائية ووجبات للاجئين السوريين في تركيا احتفالاً بزفافه.