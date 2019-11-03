دوا ليبا تظهر بشكل جرئ في كليبها الجديد.. فيديو

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت النجمة والمطربة البريطانية ​دوا ليبا​ عن كليب أغنيتها الجديدة، “Don’t Start Now”، عبر موقع يوتيوب، حيث تعاملت ليبا البالغة من العمر 24 عاما، من جديد مع فريق العمل الذي كتب وأنتج لها كليب “New Rules”، الذي حقق نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية عبر موقع يوتيوب.

وسبق أن روجت دوا ليبا لكليبها الجديد من خلال نشر صورة لها من كواليس التصوير عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مشيرة إلى التوقيت الرسمي لطرح الأغنية الجديد.

وتمتلك دوا ليبا قاعدة جماهيرية كبيرة حول العالم، حيث بدأت حياتها المهنية عام 2015 وقدمت اغنيات الناجحة أبرزها “New Rules” و“kiss and make up” و“blow your mind”.

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وعلى جانب أخر، قررت النجمة والمطربة البريطانية الشهيرة دوا ليبا، أن تغير من شكلها، مؤحرا، وتفاجئ محبيها ومعجبيها بإطلالة جديدة وكأنها تعد لمفاجأة قوية لعشاقها تبدأ بها مرحلة جديدة فى حياتها المهنية.

النجمة العالمية دوا ليبا البالغة من العمر 24 عاما، ظهرت بعدد من الصور التى التقطتها بطريقة selfie mirror ونشرتها على صفحتها الشخصية على ” إنستجرام ” بشعر ” rose gold ” قصير وهو الـ look الذى لاقى اعجاب الكثير من مرتادى صفحتها التى تضم أكثر من 34.6 مليون شخص.