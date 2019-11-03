شريف منير عن تصريحات ابنته في حق الشيخ الشعراوي: زلة لسان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق الفنان المصري شريف منير، على أزمة ابنته الإعلامية أسما شريف منير، بعد الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرًا بسبب تصريحها عن الشيخ الشعراوي.

شريف منير، قال في تصريحات صحفية، إن ابنته أسما لم تقصد الإساءة إلى الشيخ الراحل محمد متولى الشعراوي، إذ أنها لم تستطع أن تعبر عن ما تقصده بطريقة صحيحة.

وأضاف، أن ما حدث زلة لسان منها، وقد خانها التعبير، لأن تعليمها باللغة الإنجليزية ولا تجيد التعبير باللغة العربية.

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وتابع، أن الشيخ الشعراوى رجل جليل وقامة وقيمة عظيمة، ولا أحد يستطيع أن يختلف على ذلك، وفي الفن قمنا بعمل مسلسل درامى يتحدث عن دوره الواضح فى هدى الأشخاص إلى الطريق الصحيح.

وأردف، أن ابنته كانت تقصد أنها لم تستطع أن تفهم كلمات الشيخ الشعراوى، وقد أرادت أن توضح ذلك إلا أن التعبير خانها، كما أن لديها رغبة فى معرفة معلومات عن دينها، وقد رشح لها البعض أن تستمع إلى فيديوهات الشيخ محمد متولي الشعراوي، وحين حاولت أن تعبر أنها لم تستطع أن تفهم كلماته، خرج منها لفظ متطرف دون أن تقصد أو تفهم معناه، وقدمت اعتذارها على الفور.

يذكر أن أسما شريف منير، كانت قد اعتذرت عن وصفها بالمتطرف، قائلة: “بعتذر جدا عشان لم أستطع أن أحسن التعبير واختيار الكلمات الصحيحة وده يمكن عشان لسه بتعلم، وده عن عدم إدراك أنا لسه بتكلم علي طبيعتي زي أول يوم قررت اني اظهر علي السوشيال ميديا، بس دلوقتي لازم اخد بالي من كل كلمة بقولها عشان كل حاجة بتتحسب عليا وده جديد عليا، وكل ما في الموضوع اني كنت بدور عن مرجع ديني ودروس دينية عشان افهم بشكل مبسط”.